The specific format of the VAT ID accepted by the checkout and dashboard varies between countries. Please follow the below guidelines when entering the ID:

Country Optional VAT ID Prefix VAT ID Format Austria AT U12345678 Belgium BE 123456789 or 1234567890 Bulgaria BG 123456789 or 1234567890 Croatia HR 12345678901 Cyprus CY 12345678A Czech Republic CZ 12345678, 123456789, or 1234567890 Denmark DK 12345678 Estonia EE 123456789 Finland FI 12345678 France FR 123456789 Germany DE 123456789 Greece EL 123456789 Hungary HU 12345678 Ireland IE 1234567A, 1234567AA, 1234567AAW, 0A12345A, or 0A12345AW Italy IT 12345678901 Latvia LV 12345678901 Lithuania LT 123456789 or 123456789012 Luxembourg LU 12345678 Malta MT 12345678 Netherlands NL 123456789B12 Poland PL 1234567890 Portugal PT 123456789 Romania RO 12 to 1234567890 Slovakia SK 1234567890 Slovenia SI 12345678 Spain ES A1234567A Sweden SE 123456789012 Non-EU Countries Australia AU 12345678901 Bahrain 123456789012345 Belarus 123456789 Canada 1234567890TQ1234 or 1234567890TQ (Quebec), 1234567 (Saskatchewan), or 123456789ABCDEF (all other CA states) Chile 12.123.123-1 Iceland 12345 or 123456 India 12AAAAA1234A123, or 12345678901C Indonesia 123456789012345 Isle of Man GB 123456789, 123456789012, GD123, HA512, 8888123GD, or 8888512HA Japan 1234567890123 Liechtenstein 123.123.123 Malaysia 123456789012345 Moldova MD 1234567 New Zealand NZ 12345678 or 123456789 Norway 123456789 or 123456789MVA Russian Federation 1234567890 or 123456789012 Saudi Arabia 123456789012345 Singapore A12345678A, 12345678A, 123456789A, or 12-1234567-1 South Africa ZA 4123456789 or 31234567890 South Korea KR 1234567890 Switzerland CHE 123456789MWST, 123456789TVA, or 123456789IVA Thailand 1234567890123 Turkey 1234567890 United Arab Emirates 123456789012345 United Kingdom GB 123456789, 123456789012, GD123, HA512, 8888123GD, or 8888512HA Uzbekistan UZB 123456789